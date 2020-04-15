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15 апр 2020

Toyota и Mazda отложили запуск нового совместного завода в США

Toyota и Mazda отложили запуск нового совместного завода в США

В январе 2018 года Toyota и Mazda в рамках долгосрочного партнерства подписали соглашение о строительстве совместного завода в Хантсвилле (Алабама, США). Предприятие, рассчитанное на выпуск 150 000 кроссоверов в год, должно было запуститься в 2021-м. Однако старт завода перенесут из-за пандемии коронавируса

Как пишет Automotive News (AN) со ссылкой на внутренние документы, производство запустят минимум на 5,5 месяца позже, чем было запланировано изначально. Toyota и Mazda уведомили о задержке власти Алабамы и ключевых поставщиков. Пандемия COVID-19 задержала поставку критически важного оборудования, спровоцировала нехватку рабочей силы и создала проблемы со строительством. В лучшем случае новый завод заработает в конце 2021 года. Как пишет AN, в последние несколько недель строительные работы на площадке вовсе прерваны — по требованию властей Алабамы.

Общие инвестиции Toyota и Mazda в новое производство должны составить $1,6 млрд, на предприятии будут работать 4000 человек. Это будет 11-й завод Toyota в США.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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