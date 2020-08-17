Toyota и Mazda объявили о намерении вложить $2,3 млрд в новый совместный завод в штате Алабама. Это на $830 млн больше, чем планировалось изначально в 2018 году

В рамках сотрудничества партнеры построят в США новый завод мощностью 300 тысяч автомобилей год. Mazda хотела выпускать на нем кроссоверы, а Toyota — модель Corolla для североамериканского рынка. Но летом 2019-го Toyota передумала: решила тоже выпускать кроссоверы.

Можно предположить, что японские компании теперь собираются выпускать родственные модели, построенные на одной платформе. Обычно в подобных случаях так и поступают, поскольку использование одинаковых комплектующих (даже если сами машины будут существенно различаться визуально) существенно удешевляет себестоимость продукции. К тому же у двух компаний уже есть совместный опыт бейдж-инжиниринга: новое поколение Toyota Yaris для Северной Америки — это близнец Mazda 2.