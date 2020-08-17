Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2020

Toyota и Mazda вложат $2,3 млрд в новый совместный завод

Toyota и Mazda вложат $2,3 млрд в новый совместный завод

Toyota и Mazda объявили о намерении вложить $2,3 млрд в новый совместный завод в штате Алабама. Это на $830 млн больше, чем планировалось изначально в 2018 году

В рамках сотрудничества партнеры построят в США новый завод мощностью 300 тысяч автомобилей год. Mazda хотела выпускать на нем кроссоверы, а Toyota — модель Corolla для североамериканского рынка. Но летом 2019-го Toyota передумала: решила тоже выпускать кроссоверы.

Можно предположить, что японские компании теперь собираются выпускать родственные модели, построенные на одной платформе. Обычно в подобных случаях так и поступают, поскольку использование одинаковых комплектующих (даже если сами машины будут существенно различаться визуально) существенно удешевляет себестоимость продукции. К тому же у двух компаний уже есть совместный опыт бейдж-инжиниринга: новое поколение Toyota Yaris для Северной Америки — это близнец Mazda 2.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше машины

17 августа 2020

Парковки Москвы и Санкт-Петербурга объединяются

17 августа 2020

В сети рассекретили модельный ряд Subaru до 2023 года

17 августа 2020

Автохулиганов будут лишать прав

17 августа 2020
GAC GS5

Китайский GAC анонсировал старт продаж нового кроссовера в России

17 августа 2020
Jeep Gladiator Farout

Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер

14 августа 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"

Написано новостей:

2 6 4 4 8