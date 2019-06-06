Toyota и Subaru разработают совместную платформу для электромобилей

Японские концерны объявили о намерении создать общую новую платформу для средне- и полноразмерных электромобилей. Также в рамках сотрудничества планируется разработать электрический кроссовер класса C, который будет продаваться под обеими японскими марками

В рамках сотрудничества каждая из компаний постарается сконцентрироваться на том, что у нее лучше всего получается: Toyota поделится технологиями электрификации, Subaru займется созданием системы полного привода. Также объединение усилий направлено на снижение расходов на разработку и выпуск электрических машин.

Любопытно, что несколько лет назад гибридные наработки Тойоты были задействованы при создании модели Subaru XV Crosstrek Hybrid. К сожалению, относительно текущего сотрудничества все подробности держатся в секрете: не называется ни предполагаемый срок выхода новых электромобилей, ни какие-либо технические подробности.