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6 июн 2019

Toyota и Subaru разработают совместную платформу для электромобилей

Toyota и Subaru разработают совместную платформу для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Японские концерны объявили о намерении создать общую новую платформу для средне- и полноразмерных электромобилей. Также в рамках сотрудничества планируется разработать электрический кроссовер класса C, который будет продаваться под обеими японскими марками

В рамках сотрудничества каждая из компаний постарается сконцентрироваться на том, что у нее лучше всего получается: Toyota поделится технологиями электрификации, Subaru займется созданием системы полного привода. Также объединение усилий направлено на снижение расходов на разработку и выпуск электрических машин.

Любопытно, что  несколько лет назад гибридные наработки Тойоты были задействованы при создании модели Subaru XV Crosstrek Hybrid. К сожалению, относительно текущего сотрудничества все подробности держатся в секрете: не называется ни предполагаемый срок выхода новых электромобилей, ни какие-либо технические подробности.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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