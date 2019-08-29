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29 авг 2019

Toyota и Suzuki: альянс объявлен официально

Toyota и Suzuki: альянс объявлен официально

Оба японских концерна объявили о достижении соглашения о создании нового альянса и выкупе части акций друг у друга

Согласно договору, Toyota выкупает 4,94-процентную долю в Suzuki стоимостью 96 млрд иен (907 млн долларов), тогда как Suzuki обязуется приобрести акций «Тойоты» на сумму 48 млрд иен (453 млн долларов). На данный момент сделка ожидает одобрения японских регулирующих органов.

Одной из сфер совместной деятельности станет разработка беспилотных транспортных средств. Кроме того Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей. В свою очередь, Toyota предоставит  коллегам технологии в области проектирования комбинированных и полностью электрических силовых установок для гибридов и электромобилей. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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