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11 июл 2022

Toyota и Volkswagen оказались в злостных должниках

Toyota и Volkswagen оказались в злостных должниках

Немецкие статистические компании обнаружили интересные данные – оказывается, сразу два автопроизводителя попали в список должников-рекордсменов

Список был составлен на основе объёмов чистых долгов 900 глобальных компаний. Под чистыми долгами подразумевается сумма всех задолженностей фирмы за вычетом имеющихся у неё денежных средств и их эквивалентов (ликвидных активов, которые можно мгновенно использовать для погашения долгов).

Теперь конкретнее – объем долга Volkswagen составляет 185 миллиардов долларов, Toyota обогнала своих немецких коллег на лишний миллиард. Также в «высшую десятку» попал еще один автомобильный концерн – Mercedes-Benz, который расположился на восьмой строчке рейтинга.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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