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17 июл 2025

Toyota может выпустить внедорожный минивэн

Toyota может выпустить внедорожный минивэн

В японской прессе появились сообщения о новом проекте Toyota. Компания разрабатывает внедорожный минивэн, вдохновленный концептом X-Van Gear, впервые показанным в 2023 году.

Ожидается, что серийная версия X-Van Gear будет построена на платформе TNGA-C, общей с моделями Noah и Voxy, но получит более “брутальный” дизайн и увеличенный дорожный просвет.

По предварительным данным, длина автомобиля составит 4695 мм, колесная база – 2850 мм. Ожидаются две силовые установки на выбор: 2,0-литровый бензиновый двигатель и гибридная система с 1,8-литровым мотором. Привод в обоих случаях может быть полный.

Главной “фишкой” модели может стать салон. Планируется сделать три ряда сидений и возможность трансформировать внутреннее убранство под различные сценарии, например, для кемпинга. Внутри можно будет организовать большое спальное место или обеденную зону.

На данный момент проект официально не подтвержден, и некоторые японские дилеры заявляют, что не располагают сведениями о запуске подобной модели в ближайшее время. Тем не менее, если серийная версия X-Van Gear действительно появится на рынке, она может занять уникальную нишу между городскими минивэнами и внедорожниками.

При написании новости использовалась информация:
motor-fan

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