Toyota начинает «поедать» Subaru

Toyota Motor планирует нарастить свою долю в компании Subaru. Сейчас гиганту принадлежит 16,66% ее акций. После сделки, которая должна состояться в ближайшее время, она превысит 20%

Вероятно, инвестиции Тойоты превысят 70 миллиардов иен ($650 миллионов): такой расчет, основанный на стоимости акций Subaru и планируемой доли выкупа, приводит японская деловая газета Nikkei. Не исключено, что Subaru ответит взаимностью и приобретет акции Тойоты на аналогичную сумму. Пока представители Toyota и Subaru отказываются официально комментировать сведения о предстоящей сделке.

По словам экспертов, участившиеся в последнее время случаи объединения и поглощения в автомобильной отрасли связаны с тем, что небольшие производители вроде Subaru и Suzuki столкнулись с проблемой повышения издержек. Растут затраты на разработку электромобилей и систем автопилотирования. И если огромным концернам проще с ними справиться за счет масштабирования, то менее крупным брендам приходится нелегко.