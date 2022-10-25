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25 окт 2022

Toyota не будет разрабатывать электрического преемника FJ Cruiser

Toyota не будет разрабатывать электрического преемника FJ Cruiser

Компания Toyota приостановила разработку новых электрокаров — в том числе наследника FJ Cruiser — и собирается пересмотреть стратегию электрификации.

На такой шаг компания идет из-за того, что на рынке произошел всплеск продаж электрокаров, к чему японский концерн оказался не готов. Теперь вместо запуска новых моделей Toyota займется разработкой новой архитектуры и оптимизацией производства — всё это позволит в будущем существенно снизить издержки и повысить рентабельность.

Сейчас, как сообщает, Reuters, руководство концерна находится на распутье, выбирая: либо заняться разработкой новой архитектуры, либо провести глубокую модернизацию существующей платформы E-TNGA.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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