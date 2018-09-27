Toyota объявляет войну угонщикам

Инновационные технологии, внедряемые Toyota, не только значительно затрудняют угон машины. Они направлены на то, чтобы сделать такие действия бессмысленными

Тойота и Лексус занимают первые строчки угоняемых брендов как в России, так и в других странах. Компания предпринимает комплекс революционных мер, кардинально изменяющих эту печальную статистику.

Технология нанесения специальной маркировки на большое число деталей обеспечивает каждую выпущенную машину, кроме обычного VIN номера, персональным PIN кодом. Этот код зашифрован в микроточках, диаметром в 1 мм. Их расположение уникально для каждого авто. Метки наносится на множество деталей, таких как педали, соединительные шланги, направляющие кресел и другие. Общее число помеченных частей превышает 10 тысяч. Машину можно идентифицировать не только по VIN номерам, но и по второстепенным деталям. Такой автомобиль не будет представлять ценности даже в качестве источника запасных частей.

Маркировка носит название L-mark для Лексусов и T-mark для Тойот. Концерн проинформировал, что первую защитную систему получит новый седан Lexus ES. К середине 2019 года её получат все автомобили Лексус, продаваемые в РФ. К концу следующего года и все Тойоты будут продаваться только с применением новых средств идентификации.

Новые меры не исключают противоугонных технологий, применяемых сейчас. Это замки с двойной блокировкой, датчики движения, сигнализаторы разбитого стекла, иммобилайзеры, датчики наклона и буксировки, традиционное дублирование VIN номера, дополнительная защита табличек. Но маркировка большого числа различных деталей, которую невозможно разглядеть невооруженным глазом и трудно удалить – революционный подход к решению проблемы, обещающий лишить всякого смысла хищение таких машин.