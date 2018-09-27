Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2018

Toyota объявляет войну угонщикам

Toyota объявляет войну угонщикам

Инновационные технологии, внедряемые Toyota, не только значительно затрудняют угон машины. Они направлены на то, чтобы сделать такие действия бессмысленными

Тойота и Лексус занимают первые строчки угоняемых брендов как в России, так и в других странах. Компания предпринимает комплекс революционных мер, кардинально изменяющих эту печальную статистику.

Технология нанесения специальной маркировки на большое число деталей обеспечивает каждую выпущенную машину, кроме обычного VIN номера, персональным PIN кодом. Этот код зашифрован в микроточках, диаметром в 1 мм. Их расположение уникально для каждого авто. Метки наносится на множество деталей, таких как педали, соединительные шланги, направляющие кресел и другие. Общее число помеченных частей превышает 10 тысяч. Машину можно идентифицировать не только по VIN номерам, но и по второстепенным деталям. Такой автомобиль не будет представлять ценности даже в качестве источника запасных частей.

Маркировка носит название L-mark для Лексусов и T-mark для Тойот. Концерн проинформировал, что первую защитную систему получит новый седан Lexus ES. К середине 2019 года её получат все автомобили Лексус, продаваемые в РФ. К концу следующего года и все Тойоты будут продаваться только с применением новых средств идентификации.

Новые меры не исключают противоугонных технологий, применяемых сейчас. Это замки с двойной блокировкой, датчики движения, сигнализаторы разбитого стекла, иммобилайзеры, датчики наклона и буксировки, традиционное дублирование VIN номера, дополнительная защита табличек. Но маркировка большого числа различных деталей, которую невозможно разглядеть невооруженным глазом и трудно удалить – революционный подход к решению проблемы, обещающий лишить всякого смысла хищение таких машин.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый флагманский Atlas от Geely скоро в России

27 сентября 2018
Mercedes-AMG G 63 Brabus 2019

Mercedes-AMG G 63 накачали до 700 сил

27 сентября 2018

У дилеров Mitsubishi новое подорожание

27 сентября 2018
Hyundai i30 Fastback N 2019

Фастбэк Hyundai i30 N уже ждут в Париже

27 сентября 2018
Lada Vesta

Vesta и Largus дорожают с 1 октября

26 сентября 2018
Nissan Qashqai 2018

Nissan Qashqai снова занял почётное место

26 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"
Mercedes-Benz X-Class - mercedes-benz x-class 2018 стахановец и… завсегдатай бутиков
Тест драйв
24 сентября 2018

Mercedes-Benz X-Class
"Mercedes-Benz X-Class: стахановец и… завсегдатай бутиков"
FAW Besturn X80 - faw besturn x80 2018 выставка абстракционизма
Тест драйв
21 сентября 2018

FAW Besturn X80
"Выставка абстракционизма"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"

Написано новостей:

2 1 9 7 3