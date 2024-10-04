Toyota откладывает свои планы по производству электрокаров

Японская компания пересматривает свои планы по выпуску электромобилей в связи с замедлением спроса на батарейные автомобили. Напомним, что также свои планы по электрификации пересмотрели в Bentley, Ford, Mercedes-Benz и Volvo. Вероятно, к ним будут постепенно присоединяться и другие производители

Согласно последним опубликованным данным, Toyota перенесла старт производства своих электромобилей в США с 2025 на 2026 год. Однако как утверждает представительство бренда, от планов по выпуску 1,5 миллиона электрокаров в год пока руководство компании не отказывается. Речь идео о заводе в Джорджтауне, в модернизацию которого компания инвестировала более 1,3 миллиарда долларов. Там в следующем году планировали запустить сборку нового электрического трехрядного внедорожника. Более того, примерно такая же сумма денег была потрачена на завод аккумуляторов в Северной Каролине и на предприятие в Принстоне.

Если новый электрический внедорожник Toyota с небольшим опозданием, но будут собирать в США, то планы по локализации электрического Lexus пересмотрели. По замыслу компании, все новые электрокары Lexus будут выпускаться только в Японии.