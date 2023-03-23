Toyota прекращает продажи Camry в Японии

Японский концерн принял решение до конца года прекратить производство среднеразмерного седана Camry в Японии для местного рынка. К концу года продажи легендарной модели в Стране восходящего солнца завершатся.

Что побудило Toyota пойти на такой шаг? Удивительно, но низкие продажи! Оказывается, что год за годом спрос на модель падал – а в 2022 году он и вовсе достиг критической отметки – шесть тысяч проданных экземпляров. Почему так происходит? Здесь возникла внутренняя конкуренция – покупатель отдает предпочтение более дорогому и статусному седану Crown.

С другой стороны - Camry остается популярной на рынках США, Китая, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Производство модели в Штатах, КНР и Таиланде работает в высоком темпе.