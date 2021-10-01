Автомобильный портал Motorpage
1 окт 2021

Toyota Supra станет памятником Полу Уокеру

Toyota Supra станет памятником Полу Уокеру
Автор фото: фирма-производитель

Группа энтузиастов выпустит три уникальных спорткара, посвященных  звезде фильмов «Форсаж», Полу Уокеру. Отметим, что Toyota в этой инициативе не принимает никакого участия!

Да, проект частный и осуществляется усилиями редакции японского журнала Safari и тюнинг-ателье Tom’s Racing.  Они купят три «Супры» и доработают их своими силами - мощность 3-литрового рядного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом увеличат! Таким образом, спецверсия «Супры» выдаст уже не 388 л.с., а 420 л.с. Также на машину установят новую подвеску, а также переделают весь интерьер!

Все три «Супры» будут окрашены в белый цвет - актер был фанатом этой японской модели и  любил их коллекционировать именно в этом оттенке.  Также машину оснастят антикрылом и дисками, который повторяют дизайн штатных дисков. Которые ставились на «Супры» поколения А80.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan GT-R 2017 вид спереди

Австралийский врач хочет сделать из своего спорткара скорую помощь

01 октября 2021

В Hyundai работают над рулевым колесом с дисплеем

01 октября 2021
Land Rover Defender V8 Bond

В Россию приехал Defender Джеймса Бонда

01 октября 2021
Toyota Frontlander

В Toyota анонсировали появление нового кроссовера

01 октября 2021

В Lamborghini построили реплику самого первого Countach

01 октября 2021

Появилась информация о новом Skoda Superb

01 октября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc 500 (2021) просто любовь Тест драйв
01 октября 2021

Lexus LC
"Просто любовь"
KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение
Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 0 1