Toyota Supra станет памятником Полу Уокеру

Группа энтузиастов выпустит три уникальных спорткара, посвященных звезде фильмов «Форсаж», Полу Уокеру. Отметим, что Toyota в этой инициативе не принимает никакого участия!

Да, проект частный и осуществляется усилиями редакции японского журнала Safari и тюнинг-ателье Tom’s Racing. Они купят три «Супры» и доработают их своими силами - мощность 3-литрового рядного шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом увеличат! Таким образом, спецверсия «Супры» выдаст уже не 388 л.с., а 420 л.с. Также на машину установят новую подвеску, а также переделают весь интерьер!

Все три «Супры» будут окрашены в белый цвет - актер был фанатом этой японской модели и любил их коллекционировать именно в этом оттенке. Также машину оснастят антикрылом и дисками, который повторяют дизайн штатных дисков. Которые ставились на «Супры» поколения А80.