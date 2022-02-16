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16 фев 2022

Toyota тестирует необычный механизм курьерских доставок

Toyota тестирует необычный механизм курьерских доставок

Японский автомобильный концерн совместно с компаниями Yamato Transport и KIDDI запустили новую систему курьерских доставок, которая подразумевает отправку посылок прямо в машины клиентов

Суть в следующем: KIDDI, как производитель телекоммуникационного оборудования, вместе с инженерами Toyota разработали специальное устройство Smartbox, которое представляет из себя набор телеметрических датчиков, и специальную метку в виде штрихкода. Все это встраивается в машины Toyota (метка наносится на дверь или боковое стекло). Курьеры Yamato Transport, отсканировав метку специальным устройством, может открыть машину и оставить там посылку.

Вопросы безопасности продуманы - машина открывается лишь на десять минут. Двигатель запустить в любом случае не выйдет - инженеры Toyota заявляют, что без наличия ключа автомобиль попросту не будет реагировать. В любом случае, несмотря на все заявления, участники проекта запустили целую серию испытаний на безопасность (в рамках пилотного запуска), которые продлятся до середины весны этого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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