Toyota тестирует необычный механизм курьерских доставок

Японский автомобильный концерн совместно с компаниями Yamato Transport и KIDDI запустили новую систему курьерских доставок, которая подразумевает отправку посылок прямо в машины клиентов

Суть в следующем: KIDDI, как производитель телекоммуникационного оборудования, вместе с инженерами Toyota разработали специальное устройство Smartbox, которое представляет из себя набор телеметрических датчиков, и специальную метку в виде штрихкода. Все это встраивается в машины Toyota (метка наносится на дверь или боковое стекло). Курьеры Yamato Transport, отсканировав метку специальным устройством, может открыть машину и оставить там посылку.

Вопросы безопасности продуманы - машина открывается лишь на десять минут. Двигатель запустить в любом случае не выйдет - инженеры Toyota заявляют, что без наличия ключа автомобиль попросту не будет реагировать. В любом случае, несмотря на все заявления, участники проекта запустили целую серию испытаний на безопасность (в рамках пилотного запуска), которые продлятся до середины весны этого года.