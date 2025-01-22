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22 янв 2025

Трамп отменяет "электрификацию" США

Трамп отменяет "электрификацию" США

47-й президент США Дональд Трамп начал свое президентство с подписания указа, направленного на пересмотр ключевых инициатив предыдущей администрации в сфере электромобилей. Среди отмененных мер – достижение 50% доли электрокаров от всех проданных новых автомобилей к 2030 году. Несмотря на то, что эта цель носила рекомендательный характер, многие автопроизводители поддержали ее

Трамп заявил, что его действия направлены на «продвижение истинной свободы выбора потребителей», и отметил, что субсидии и другие меры, поддерживающие сегмент электромобилей, «искажают рынок» и делают машины с ДВС менее доступными. Президент также рассматривает возможность отмены федерального налогового кредита в размере $7 500 для электрокаров.

Также Трамп приостановил финансирование создания национальной сети зарядных станций. В 2021 году на эти цели было выделено $7,5 миллиарда для строительства 500 000 зарядных станций к 2030 году. Указ Трампа предписывает немедленную остановку распределения этих средств и пересмотр всех связанных программ.

Более того, Трамп инициировал пересмотр стандартов топливной экономичности и выбросов, заявив, что текущие нормы влияют на выбор потребителей. Сообщается, что администрация планирует вернуться к стандартам 2019 года, что может увеличить нормы выбросов на 25%, по сравнению с текущими требованиями.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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