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14 мар 2025

Трамп пересматривает “зеленые” законы Байдена. Полная электрификация США откладывается

Трамп пересматривает “зеленые” законы Байдена. Полная электрификация США откладывается
Автор фото: фотобанк Лори

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о пересмотре экологических стандартов для автомобилей, введенных администрацией Байдена. Это означает отмену жестких требований к выхлопным выбросам и ослабление давления на автопром

Глава EPA Ли Зелдин сообщил, что будут пересмотрены нормы загрязнения окружающей среды, которые должны вступить в силу в 2027 году. Эти меры входили в так называемый «электромобильный мандат» Байдена-Харрис и значительно ограничивали автопроизводителей, вынуждая их полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС.

Новые нормы значительно облегчат жизнь автопроизводителям, которые уже учитывают возможные миллиардные убытки из-за введения пошлин против Канады, Мексики и Китая.

При написании новости использовалась информация:
epa

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