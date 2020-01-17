Трамп угрожал автомобильному миру Европы

Президент США Дональд Трамп угрожал Великобритании, Франции и ФРГ ввести пошлины на ввоз автомобилей в размере 25%, если европейские страны не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его атомной программе

Об этом ранее сообщила газета The Washington Post, а теперь эта информацию подтвердила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Такая угроза существует», — заявила она на пресс-конференции в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный в среду материал газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники приводила сведения о давлении Трампа на европейских партнеров. Об этом пишет издание Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на заявление министра, на которое ссылается ТАСС.

По данным The Washington Post, предупреждение о возможности введения пошлин на автомобили было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США «вымогательством».