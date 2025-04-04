Трамп ввел 25% тарифы на импорт автомобилей и автозапчастей

Администрация Дональда Трампа расширяет действие 25% тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей. Согласно новому уведомлению в федеральном реестре, пошлины охватят продукцию на сумму более 460 миллиардов долларов ежегодно

В список попало почти 150 категорий автозапчастей, включая двигатели, трансмиссии, литий-ионные аккумуляторы, тормозные шланги, амортизаторы и даже провода зажигания. Также под действие пошлин подпадают автомобильные компьютеры, классифицированные в широкой категории, включающей все компьютерные товары. Эта категория в 2024 году охватила импорт на сумму 138,5 млрд долларов.

Как заявили представители администрации, автомобильные тарифы не будут складываться с новыми 10% базовыми пошлинами, которые вступают в силу 5 апреля. Также предусмотрены исключения: если продукция соответствует требованиям соглашения USMCA (США–Мексика–Канада), пошлина будет начисляться только на долю неамериканских компонентов.

Белый дом также поручил Министерству торговли США в течение 90 дней разработать механизм, по которому американские производители смогут запрашивать включение дополнительных запчастей в тарифный список.

