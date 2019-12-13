Транспортный налог не отменят

Депутаты считают, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ

В ходе заседания Государственной думы депутаты отклонили в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога для автовладельцев. На рассмотрение нижней палаты парламента этот законопроект был внесен группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым.

Как сообщает информагентство Москва, в заключении экспертного комитета Госдумы по бюджету и налогам говорится, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, что существенно ухудшит их финансовое положение, а также негативно повлияет на их финансовую самостоятельность.