Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2019

Трасса М4 «Дон» - прощай Лосево

Трасса М4 «Дон» - прощай Лосево

Новый участок платной трассы – обход села Лосева и города Павловска – откроют для движения уже в первом квартале 2020 года

Всем отечественным путешественникам, которые направляются к морю известно это знаменитое село, точнее сказать те гигантские пробки, которые скапливаются в сезон отпусков. Дело в том, что дорога на этом участке становится двухполосной, при этом в сезон отпусков по ней пытаются проехать примерно по 40 тыс. автомобилей в сутки. Тогда как пропускная способность для безопасного движения здесь равна всего 14-16 тыс. машин.

Для того, чтобы избавиться от пробок на этом участке, «Автодор» принял решение построить новый участок трассы М-4, который проходит в обход Лосева и Павловска. По изначальному плану, объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2020 года. Однако ещё в начале 2019-го госкомпания решила, что нужно поторопиться и успеть завершить работы до следующего сезона отпусков. Так, строительство нового участка пообещали закончить до конца текущего года.  Надо отметить, что сроки будут соблюдены- руководство «Автодора» заявляет, что объезд будет открыт уже в начале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...

Российский рынок автомобилей падает в бездну

05 декабря 2019

Москвичи могут фиксировать новое нарушение

05 декабря 2019

Ford и McDonald’s разработали особый автомобильный пластик

05 декабря 2019
Porsche Mission e

Porsche разрабатывает четырёхмоторный кроссовер

05 декабря 2019

Стоимость полиса ОСАГО увеличится на треть

05 декабря 2019

В ГИБДД пояснили, зачем исключать «площадку» из водительского экзамена

04 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер
Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 8 8