Трасса М4 «Дон» - прощай Лосево

Новый участок платной трассы – обход села Лосева и города Павловска – откроют для движения уже в первом квартале 2020 года

Всем отечественным путешественникам, которые направляются к морю известно это знаменитое село, точнее сказать те гигантские пробки, которые скапливаются в сезон отпусков. Дело в том, что дорога на этом участке становится двухполосной, при этом в сезон отпусков по ней пытаются проехать примерно по 40 тыс. автомобилей в сутки. Тогда как пропускная способность для безопасного движения здесь равна всего 14-16 тыс. машин.

Для того, чтобы избавиться от пробок на этом участке, «Автодор» принял решение построить новый участок трассы М-4, который проходит в обход Лосева и Павловска. По изначальному плану, объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2020 года. Однако ещё в начале 2019-го госкомпания решила, что нужно поторопиться и успеть завершить работы до следующего сезона отпусков. Так, строительство нового участка пообещали закончить до конца текущего года. Надо отметить, что сроки будут соблюдены- руководство «Автодора» заявляет, что объезд будет открыт уже в начале следующего года.