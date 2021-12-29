Трасса М-1 В новом году станет платной

В Московской области запускают движение на реконструированном участке трассы М-1 «Беларусь», за проезд по которому после новогодних праздников начнут взимать плату

Как сообщает пресс-служба «Автодора», платными будут десять полос на отрезке с 45 по 66 километр магистрали. Весной же откроют платные участки с 66-го по 84-й километр. Шлюзы оплаты будут располагаться на 46 километре. Разумеется, параллельно с платными участками будут проходить бесплатные дублеры.

Что касается тарифов, то официально их еще не объявили. Однако, несколько месяцев назад проходила информация о том, что тариф за оплату проезда составит от 100 до 300 рублей. Одновременно повысятся тарифы и на северном обходе Одинцово: проезд для владельцев легковых автомобилей, оплачивающих проезд наличными, утром и вечером подорожает на 25%.