Трасса М-4 «Дон» стала свободнее

«Автодор» официально запустил движение по новым участкам «курортной» магистрали – трассы М4. Они должны существенно улучшить дорожную ситуацию, так как разгрузятся районы, где движение было наиболее затрудненным.

Собственно, первый участок - это восточный обход Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. Здесь дорога имеет шесть полос для движения. Второй участок – четырехполосный дальний западный обход Краснодара. Плюс каждого участка в том, что теперь водителям не придется ездить через города транзитом.

Обе дороги платные, проезд по каждой стоит 300 рублей для легковых авто и до 900 рублей — для грузовиков и автобусов (в зависимости от класса транспортного средства).