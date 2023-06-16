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16 июн 2023

Трасса М-4 «Дон» стала свободнее

Трасса М-4 «Дон» стала свободнее

«Автодор» официально запустил движение по новым участкам «курортной» магистрали – трассы М4. Они должны существенно улучшить дорожную ситуацию, так как разгрузятся районы, где движение было наиболее затрудненным.

Собственно, первый участок - это восточный обход Ростова-на-Дону и его города-спутника Аксая. Здесь дорога имеет шесть полос для движения. Второй участок – четырехполосный дальний западный обход Краснодара. Плюс каждого участка в том, что теперь водителям не придется ездить через города транзитом.

Обе дороги платные, проезд по каждой стоит 300 рублей для легковых авто и до 900 рублей — для грузовиков и автобусов (в зависимости от класса транспортного средства). 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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