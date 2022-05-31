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31 май 2022

Трассу М4 «Дон» планируют сделать бесплатной

Трассу М4 «Дон» планируют сделать бесплатной

Эта популярная магистраль ежегодно пропускает через себя сотни тысяч автомобилей, стремящихся попасть на юг России -  к морю. Она же поставляет и много денежных средств в государственный бюджет, так как проезд по трассе является платным. Впрочем, все скоро может измениться

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил сделать бесплатным проезд по федеральной трассе М-4 «Дон».  Идея возникла по причине того, что чиновник видит существенную нагрузку на трассу из-за ограничений в авиасообщении.  Люди не могут улететь, соответственно начинают пользоваться автомобилями, что выходит дороже авиаперелета. По этой же причине страдает и логистический бизнес – заказывать авиаперевозку сейчас сложно, приходится пользоваться наземным транспортом и закладывать дополнительные расходы.

Любопытно, но отмена платного проезда должна носить временный характер, как только ситуация с авиасообщением нормализуется, все должно вернуться на круги своя.

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