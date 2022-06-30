Трассу М4 сделают лучше

Эта трасса очень популярна среди отдыхающих - еще бы, именно по ней проходит путь к морским курортам Краснодарского края.

Впрочем, магистраль М4 известна и другим - своими заторами. Пожалуй, самой злосчастной "черной дырой", где водители могли терять до двадцати часов своего времени, был отрезок пути в районе Лосево. Большой плюс - несколько лет назад этот узел удалось реорганизовать.

С другой стороны, есть и другие "пробочные" места, скажем, рядом с Краснодаром - простоять перед городом (транзит идет через него) четыре часа легко. Отметим, что Автодор уже нашел решение этой проблемы - строительство объезда. Совокупная протяжённость нового обхода Краснодара составит более 50 км. Этот участок М-4 будет включать в себя 24 искусственных сооружения, в их числе 16 путепроводов (из них четыре тоннельного типа, ещё один – через железную дорогу), а также четыре моста через реки Понура, Кочеты, Сула и Магистральный канал. Будет возведено три транспортных развязки с дорогами регионального значения: «Краснодар – Ейск», «Краснодар – Тамань» и «Краснодар – Темрюк»