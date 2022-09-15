Треть дилерских центров в России может закрыться

Число дилерских центров в России может резко сократиться из-за ухода нескольких автомобильных компаний из нашей страны и перебоев в поставках. В нынешнем кризисе лучше всего себя чувствуют мультибрендовые салоны

Как сообщает «Региональная ассоциация оценщиков», сейчас в России работает около 3200 дилерских центров, что несоизмеримо меньше, чем, скажем, в той же самой Франции или Германии. Кроме того, число российских дилеров неуклонно сокращается. Сначала года в России закрылись 160 точек продаж, причем быстрее остальных сворачивали бизнес продавцы американских и французских марок.

Как дилеры пытаются выживать? Некоторые сети начинают торговать автомобилями китайских марок. Проблема лишь в том, что объемы поставок невелики – пусть доля китайского автопрома в России достигла 25 процентов от всего объема рынка, но число машин из КНР, которые везут в Россию, пока несравнимо с объемами поставок всех ушедших брендов.