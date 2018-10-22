Тройка лучших трёхдверных внедорожников

Эксперты автомобильного рынка в России проанализировали эксплуатируемые на наших дорогах и вне дорог трёхдверные модели этих универсальных средств передвижения. Выбрали лучшие из них

Первое место отдали Jeep Wrangler Rubicon. Он самый дрогой из лидеров. Но специалисты оценивали технические параметры, а не стоимость. Восьмиступенчатый автомат с продвинутой раздаточной коробкой, распределяющей нагрузку между осями, внушительная понижающая передача с кратностью 4 к 1 – всё это и определило выбор. Силовой агрегат под стать ходовой части – 2-х литровый наддувный бензиновый мотор, мощностью 272 лошади, выдаёт 400 н. м. крутящего момента. В сочетании с четырьмя режимами работы трансмиссии это делает машину универсальной, в том числе и на нашем бездорожье.

Suzuki Jimny стал вторым в рейтинге. Силовой агрегат, объёмом 1,3 литра с мощностью 85 сил, конечно, маловат. Но машина довольно лёгкая, поэтому если она не перегружена – этого ей часто хватает. При этом есть выбор между пятиступенчатой МКПП и четырёхскоростным автоматом.

Только третье место получила Lada 4×4 Bronto. У неё двигатель побольше – 1,7 л., но его мощность всего 83 л. с., именно её часто просто не хватает. 5-скоростная МКПП не имеет вариаций. Кроме того, эксперты отметили качество сборки, которое иногда даёт сбои. Эти факторы не позволили подняться выше, но остальные параметры автомобиля, хорошие конструктивные и ходовые качества в непролазных для других машин участках позволили Бронто по праву занять призовое место на пьедестале.