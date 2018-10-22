Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2018

Тройка лучших трёхдверных внедорожников

Тройка лучших трёхдверных внедорожников
Автор фото: фирма-производитель

Эксперты автомобильного рынка в России проанализировали эксплуатируемые на наших дорогах и вне дорог трёхдверные модели этих универсальных средств передвижения. Выбрали лучшие из них

Первое место отдали Jeep Wrangler Rubicon. Он самый дрогой из лидеров. Но специалисты оценивали технические параметры, а не стоимость. Восьмиступенчатый автомат с продвинутой раздаточной коробкой, распределяющей нагрузку между осями, внушительная понижающая передача с кратностью 4 к 1 – всё это и определило выбор. Силовой агрегат под стать ходовой части – 2-х литровый наддувный бензиновый мотор, мощностью 272 лошади, выдаёт 400 н. м. крутящего момента. В сочетании с четырьмя режимами работы трансмиссии это делает машину универсальной, в том числе и на нашем бездорожье.

Suzuki Jimny стал вторым в рейтинге. Силовой агрегат, объёмом 1,3 литра с мощностью 85 сил, конечно, маловат. Но машина довольно лёгкая, поэтому если она не перегружена – этого ей часто хватает. При этом есть выбор между пятиступенчатой МКПП и четырёхскоростным автоматом.

Только третье место получила Lada 4×4 Bronto. У неё двигатель побольше – 1,7 л., но его мощность всего 83 л. с., именно её часто просто не хватает. 5-скоростная МКПП не имеет вариаций. Кроме того, эксперты отметили качество сборки, которое иногда даёт сбои. Эти факторы не позволили подняться выше, но остальные параметры автомобиля, хорошие конструктивные и ходовые качества в непролазных для других машин участках позволили Бронто по праву занять призовое место на пьедестале.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня, speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...

Спортивный вариант Lada Vesta вышел на испытания

22 октября 2018
Hyundai Creta

Hyundai Creta получит семиместную версию

22 октября 2018
Genesis G70 2019

Genesis набирает разгон в борьбе за Российский рынок

22 октября 2018
Seat Tarraco 2019

Seat Tarraco будут производить на главном заводе Volkswagen

22 октября 2018

Дорожным камерам обновили систему наказаний

19 октября 2018

GM распродает свое российское имущество

19 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, BMW X2 - сравнительный тест bmw x2 20d xdrive 2019 и jaguar e-pace d240 2018: компактный спорт Сравнительный тест
22 октября 2018

Jaguar E-Pace, BMW X2
"Компактный спорт: Jaguar E-Pace вызывает на бой BMW X2"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 новое трико спортсмена
Тест драйв
19 октября 2018

Ford EcoSport
"Новое трико спортсмена"
Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем
Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"

Написано новостей:

2 2 0 8 2