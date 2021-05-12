Тупак и Эминем хранят водителей

Британские ученые доказали, что водители, которые слушают рэп за рулем, реже всего попадают аварию

Ученые действительно выяснили влияние музыки на водителей. Как все происходило: сотне испытуемых включали определенную музыку после чего моделировали опасную ситуацию на дороге, заставляя водителей применять экстренное торможение (весь эксперимент проводился на автосимуляторе). Как уже было сказано ранее водители, которые слушают рэп, смогли вовремя среагировать и остановиться, имея в запасе лишний десяток метров. Неплохо выступили и те, кто ехал в тишине.

Правда, те, кто включил за рулем R&B. остано¬вились на 4,5 метра позже, чем требо¬валось для избежания столкно¬вения с виртуаль¬ной помехой. Чуть лучше оказались любители джаза, они смогли остановиться вовремя, но в запасе у них остался всего лишь метр!