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25 дек 2018

У автомобилей Aurus появилась судьба

У автомобилей Aurus появилась судьба

Точнее сказать - будущее. Дело в том, что сейчас автомобили Aurus собираются на мощностях НАМИ в Москве. Разумеется, для полноценного производства этого недостаточно и перед руководством марки стояла важная задача по поиску новой сборочной площадки

Новым местом прописки автомобилей Aurus станет завод Sollers в Алабуге. По словам министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, новая площадка обеспечит мощности по сборке пяти тысяч автомобилей в год. Учитывая тот факт, что сейчас показатель находится на уровне двухсот машин в год, переход на новую площадку можно считать определенным скачком.

Появилась конкретика и в отношении модельного ряда. Если сейчас Aurus располагает лишь седаном Senat и лимузином, сделанном на его базе, то в скором времени к этим моделям присоединятся внедорожник и микроавтобус. По заявлению все того же г-на Мантурова, на данный момент микроавтобус проходит российскую сертификацию. Что касается внедорожника Komendant, то начало 2019 года было обозначено как время появления прототипа.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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