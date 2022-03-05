У автопроизводителей есть только три варианта работы в России

Кабинет министров огласил план взаимодействия с иностранным бизнесом. Уход компании с рынка будет считаться искусственным банкротством

Большинство автопроизводителей, которые объявили либо об уходе с Российского рынка, либо о приостановке своей деятельности, вероятно, забывают о некоторых обязательствах перед российскими партнерами и перед нашим государством, которые должны выполняться, к примеру, в рамках известных специнвестконтрактов. На фоне всеобщей суматохи кабинет министров РФ предложил автопроизводителям из-за рубежа несколько сценариев работы в России.

Их ровно три. Первый – продолжать спокойно работать - с сохранением объёмов поставок комплектующих и полной загрузкой предприятий. Второй - продажа доли в совместных предприятиях российским акционерам. Третий вариант - закрытие предприятия и полный уход с рынка. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, третий вариант будет рассматриваться правительством, как случай умышленного банкротства, который потребует регулирующих мер со стороны государства. "В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса"- цитирует чиновника ТАСС.