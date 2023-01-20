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20 янв 2023

У автосервисов закончились стекла

У автосервисов закончились стекла

Российские страховые компании рассказали, что столкнулись с дефицитом некоторых категорий автомобильных запчастей. В частности, больше всего проблем возникает с кузовными элементами.

Пожалуй, одной из самых востребованных деталей сегодня является стекло -  практически четверть стекол производится не в России, а для некоторых автомобилей невозможно подобрать доступный аналог.  Сложная ситуация наблюдается и в сфере кузовных запчастей на европейские автомобили.

Чуть меньше проблем обстоит с "кузовней" на китайские, корейские и российские машины. Впрочем, даже в этой области хромает логистика - сроки поставок постоянно переносятся.

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