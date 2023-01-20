У автосервисов закончились стекла

Российские страховые компании рассказали, что столкнулись с дефицитом некоторых категорий автомобильных запчастей. В частности, больше всего проблем возникает с кузовными элементами.

Пожалуй, одной из самых востребованных деталей сегодня является стекло - практически четверть стекол производится не в России, а для некоторых автомобилей невозможно подобрать доступный аналог. Сложная ситуация наблюдается и в сфере кузовных запчастей на европейские автомобили.

Чуть меньше проблем обстоит с "кузовней" на китайские, корейские и российские машины. Впрочем, даже в этой области хромает логистика - сроки поставок постоянно переносятся.