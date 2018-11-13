У должников отберут водительские права

Федеральная служба судебных приставов выступила с инициативой временного изъятия прав у должников

ФССП собирается серьезно расширить комплекс карающих мер за неуплату долгов. Помимо временного лишения водительских удостоверений приставы предлагают ввести ограничительные действия на регистрацию автомобиля и даже на сдачу водительских экзаменов.

По словам директора службы Дмитрия Аристова: «Мы должны как-то стимулировать превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам. Поэтому надо посмотреть и, возможно, на основании анализа экспертного сообщества и специалистов в дальнейшем развивать этот институт в России». В частности, ввести отказ в регистрации транспортного средства и допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами и иных услуг, не являющихся социально значимыми».

Совсем недавно стало известно, что автомобили должников, уклоняющихся от уплаты, начали продавать на аукционах. Приставы изымают машины тех должников, которые имеют долги более 50 тыс. руб. Также арестованный автомобиль может быть продан и по запчастям.