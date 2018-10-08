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8 окт 2018

У какого компактного кроссовера самый большой багажник?

У какого компактного кроссовера самый большой багажник?
Автор фото: фирма-производитель

Эксперты назвали пятёрку лучших

Компактный кроссовер – это универсальный экономичный семейный автомобиль для поездок по городу и за его пределы. Размер багажного пространства этих машин – один из важных эксплуатационных параметров. В сегменте SUV часто случается, что дизайнеры не уделяют должного внимания багажному отсеку. В результате может получиться технически хороший автомобиль с большими эксплуатационными ограничениями.

Практически у всех современных паркетников ряд задних кресел складывается. Поэтому объём багажников принято оценивать двумя цифрами. Значение первой – объём при штатном положении задних кресел, значение второй – объём отсека при сложенном положении заднего ряда.

Первое место в соревновании багажников занял Volkswagen Tiguan, с размерами 615 и 1655 литров. На втором месте Toyota RAV4 с объёмом 577 и 1540 литров. Третьим стал Peugeot 3008 с литражом багажника 520 и 1482. На четвёртом месте Subaru Forester с объемом от 489 до 1548 л. Последним в пятёрке назван Hyundai Tucson с небольшим отставанием от предшественника – 488 и 1478 литров.

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Автоновости дня, speedme

Комментарии к новости

  • Саня Угрюмый
    Саня Угрюмый

    А Киа Спортейдж 4 с 491/1492???
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  • Максим Чирков
    Максим Чирков

    А где новый ниссан х трейл с 497/1585 литрами??
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