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17 окт 2019

У каждого свой «дизельгейт»

У каждого свой «дизельгейт»

Концерн FCA нарушил требования экономии топлива. Теперь компании грозит огромный многомиллионный штраф

Представители концерна заявили, что надзорный орган США предъявил компании обвинение в несоблюдении стандартов топливной экономичности за 2017 год. За это нарушение концерн оштрафуют на 79 миллионов долларов. Забавно, что этот штраф  для концерна далеко не первый: в 2016 году компания выплатила 40 миллионов за автомобили 2011 года, а в 2018-м – 77 миллионов за машины, выпущенные в 2016 году.

Дело в том, что согласно действующим в стране законам, автопроизводители обязаны придерживаться среднего расхода топлива в рамках заданных властями норм – 4,5 и 4,7 литра на 100 километров. Как выяснилось, в 2017 модельном году средний показатель FCA по автопарку не соответствовал этому требованию, за что и полагается внушительный денежный штраф.

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