У Кутузовского проспекта скоро появится «дублер»

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году. Новая магистраль должна положительно повлиять на дорожную ситуацию в столице

Сейчас строительство дублера находится в завершающей стадии, а в эксплуатацию дорогу введут уже в конце текущего года. Шестиполосная магистраль пройдёт от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а дальше выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

Дорога будет целиком платной , однако от традиционных пунктов оплаты здесь откажутся – вся инфраструктура будет построена по системе Free Flow, то есть водитель должен будет оплатить свой проезд в течение нескольких дней после поездки – такой же алгоритм действует на ЦКАД.