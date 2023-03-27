Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2023

У Кутузовского проспекта скоро появится «дублер»

У Кутузовского проспекта скоро появится «дублер»

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году.  Новая магистраль должна положительно повлиять на  дорожную ситуацию в столице

Сейчас строительство дублера находится в завершающей стадии, а в эксплуатацию дорогу введут уже в конце текущего года. Шестиполосная магистраль пройдёт от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а дальше выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

Дорога будет целиком платной , однако от традиционных пунктов оплаты здесь откажутся – вся инфраструктура будет построена по системе Free Flow, то есть водитель должен будет оплатить свой проезд в течение нескольких дней после поездки – такой же алгоритм действует на ЦКАД.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford терпит большие убытки из-за электромобилей

27 марта 2023
Hyundai Mufasa

Представлен Hyundai Mufasa

24 марта 2023

ГИБДД предупредила начинающих водителей о важном требовании

24 марта 2023

Круглый руль на Tesla вызвал гигантский ажиотаж

24 марта 2023
Hyundai Santa Fe (2019)

Hyundai и Kia отзывают свои автомобили из-за угрозы возгорания

24 марта 2023
Jeep Cherokee (2019)

Jeep снимает с производства модель Cherokee

24 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 7 3