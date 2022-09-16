У Mercedes EQS отобрали чемпионский титул в аэродинамике

В свое время этот флагманский немецкий электрокар мог похвастать самым низким коэффициентом лобового сопротивления – 0.2. До сегодняшнего дня никто не мог побить этот результат.

Впрочем, голландской компании Lightyear это удалось. Их разработка – электрокар «О» с солнечными панелями имеет коэффициент 0,175. Занятно, но у машины далеко не самый рекордный запас хода – 625 километров, хотя аэродинамика напрямую влияет на данный показатель.

К примеру, седан Lucid Air может проехать на одной зарядке более 800 километров, а его аэродинамический коэффициент 0,21. Впрочем, у китайского «электрокара» и гораздо большие батареи, отсюда и повышенная «дальнобойность».