Помните ли вы кроссоверы Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross? Эти две представляли они собой перелицованный Mitsubishi ASX. Как оказалось, часть машин, проданных на нашем рынке имеет дефекты.

Российское отделение концерна PSA Peugeot Citroen объявило об отзыве 6056 кроссоверов этой модели. Под сервисную кампанию подпадают 3085 Peugeot 4008 и 2971 Citroen C4 Aircross, проданные на нашем рынке с марта 2012 г. по апрель 2016 г.

Причиной отзыва кроссоверов стала возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении, а также возможная неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях данный дефект может приводить к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.

В рамках отзывной кампании на всех автомобилях будет выполнена замена амортизаторов двери багажного отделения и электродвигателя стеклоочистителя. Естественно, все работы будут бесплатными для автовладельцев.