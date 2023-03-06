У Subaru сменился президент

Японская компания Subaru 3 марта объявила о перестановках в высшем руководстве. Нынешний президент компании, Томоми Накамура, перешел на должность председателя правления, а его место занял Ацуши Осаки

Господин Осаки работает в компании достаточно давно – с конца восьмидесятых годов. С 2007 по 2011 год он отвечал за планирование продуктов, в 2011-м стал менеджером по управлению технологиями, в 2013-м — ответственным за качество продукции. В 2021 году он стал управляющим директором. Что касается задач, которые стоят перед новым топ-менеджером, то к ним относится, в частности, разработка плана по электрификации.

Если говорить о деятельности экс-президента Накамуры. То именно при нем Subaru расширила свою деятельность на рынке США, продав в 2019 году более семисот тысяч автомобилей. К слову, в отношении электромобилей Накамура высказывался со скептицизмом.