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22 ноя 2018

У таксистов отнимают религию

У таксистов отнимают религию

По многочисленным просьбам пассажиров администрация Яндекс.Такси решила запретить вешать четки и иконы в автомобилях такси. Правда, не во всех

Кому мешали эти атрибуты, которые висели абсолютно также как какая-нибудь елочка или кубики с ментоловым запахом. Однако несколько тысяч клиентов высказывались против, и компания решила пойти им на встречу. Яндекс взял и запретил установку подобной атрибутики, правда, не на всех машинах.

Запрет распространяется лишь на автомобили премиального и бизнес-класса. Да, вы не ослышались, на эконом-класс это решение не распространяется, только на бизнес и премиум. Правда возникает один логичный вопрос: а много ли Вы видели водителей  с четками, работающих в самой вышколенной части сервиса такси -  премиальном и бизнес сегменте. Хотелось бы ответить что ни одного, а  вышеуказанные предметы используются водителями младших ступеней, однако Яндексу виднее. По сообщению пресс-службы: "Пользователи премиальных услуг всегда ставят оценку прошедшей поездке и присылают подробные комментарии. Чтобы рейтинг водителя не снижался, мы сформулировали на нашем сайте перечень рекомендаций о том, как сделать поездку в автомобиле максимально комфортной для пассажира. Одни из самых частых просьб пользователей премиальных тарифов — наличие питьевой воды, плавная езда и отсутствие в салоне личных вещей водителя и предметов, не входящих в комплектацию автомобиля"

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Лента.ру , За Рулем

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