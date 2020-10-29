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29 окт 2020

У Tesla нет лучшего в мире автопилота

У Tesla нет лучшего в мире автопилота

Consumer Reports опубликовало итоги исследования представленных на рынке систем полуавтономного управления от 17 производителей: лидером оказался SuperCruise от Cadillac. Автопилот от Tesla занял почетное второе место

Эксперты издания испытывали комплексы водительских ассистентов при помощи тестов, которые длились несколько месяцев. Проходили они как на специально оборудованном полигоне, так и на дорогах общего пользования.

Система SuperCruise от Cadillac названа лучшей среди прочих по степени вовлечённости водителя, умению распознавать ситуации, когда водитель отвлёкся, и способности подсказывать пилоту момент безопасного перехода под управление электроники. Autopilot от Tesla оказался лидером по удобству интерфейса и возможностям электроники в целом. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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