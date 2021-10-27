У Toyota Crown появится версия для бездорожья

Crown выпускают с 1955 года и она является одним из долгожителей Toyota: модель сменила уже 15 поколений, и на подходе следующая, 16 по счету генерация. Сразу скажем, что c моделью произойдут серьезные метаморфозы – из седана она превратится в лифтбек, а заодно обзаведется версией для плохих дорог.

О ней и поговорим. Наши японские коллеги поговаривают, что автомобиль получит защитный пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет. Правда, точные значения никому не известны. Помимо, назовем их так, стилистических отличий автомобиль получит иные настройки подвески.

Что касается двигателей, то новинка разделит моторную гамму со стандартным «Марком». Туда войдут: двухлитровый 245-сильный турбо-мотор и гибрид на базе 2.5-литрового атмосферного двигателя мощностью в 226 лошадиных сил.