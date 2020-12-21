У водителей сохраняется важная льгота!

Речь идет о скидке на госпошлину по оформлению документов и номерных знаков, которая истекала в этом году

Да, читатель Motorpage, если бы ты оплачивал, например, пошлину за оформление и переоформление водительского удостоверения или оформление регистрационных знаков, то при проведении процедуры через портал Госуслуг можно было получить скидку в тридцать процентов.

К сожалению, это «счастье» должно было подойти к концу вместе со всем 2020 годом, однако в Госдуме и Совете Федерации решили продлить действие этой скидки еще на два года – до 2023. «Скидка в 30% на оплату госпошлины должна быть продлена — так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги, — приводит портал Autonews слова директора департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи России Алексея Горобцова.