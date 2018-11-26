У Volkswagen появился автомобиль для любителей еды

Компания McDonald’s совместно с Volkswagen представила первый в мире автомобиль, который разработали специально для любителей пожевать бургеры и картошку

Автомобиль создан на основе обычного электрического "Гольфа" и с технической точки зрения не отличается от своего собрата. "Фастфудный" e-Golf оснащен аналогичным электромотором мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил). Емкость блока батарей — 35,8 киловатт-часа. Запас хода на одной зарядке составляет 300 километров в цикле NEDC. С места до ста километров в час e-Golf разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 155 километров в час.

Другое дело, что внутри автомобиль полностью переработан. Салон оснащен буквально всем, чтобы сделать удобным и приятным процесс приема пищи. В дверных картах установлены выдвижные полочки- подносы, куда можно положить бургер, картофель фри и соус. В бардачке скрыт отсек с подогревом, а на торпедо находится углубление для стакана с функцией охлаждения.

В дополнение к "кухне и подносам" автомобиль оснащается уникальной системой настройки звукового и визуального окружения. Механизм настраивается с помощью дисплея, расположенного в потолочной консоли. Водитель может выбрать цвет фоновой подсветки салона, а также звуковое сопровождение: музыку или шум ресторана McDonald’s.