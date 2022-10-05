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5 окт 2022

УАЗ переходит на использование китайских и индийских деталей

УАЗ переходит на использование китайских и индийских деталей
Ульяновский автозавод запускает программу импортозамещения. Новые детали будут устанавливать на заводе  и в сервисных центрах при техническом обслуживании машины.
Первое и, пожалуй, самое важное - импортозамещение будет произведено с корейской трансмиссией Dymos. Причем речь идет как о коробке передач, так и о "раздатке". Первая уступит место более бюджетному варианту от китайской BAIC, вторая — индийской Divgi-Warner.  Разумеется, пришлось искать и новых поставщиков в области систем ABS.
 
К слову, летом глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что из-за разрыва отношений с привычными поставщиками на фоне санкций себестоимость внедорожников выросла на треть. Интересно,  как отразится на стоимости автомобиля использование новых комплектующих.

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