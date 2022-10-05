УАЗ переходит на использование китайских и индийских деталей

Ульяновский автозавод запускает программу импортозамещения. Новые детали будут устанавливать на заводе и в сервисных центрах при техническом обслуживании машины.

Первое и, пожалуй, самое важное - импортозамещение будет произведено с корейской трансмиссией Dymos. Причем речь идет как о коробке передач, так и о "раздатке". Первая уступит место более бюджетному варианту от китайской BAIC, вторая — индийской Divgi-Warner. Разумеется, пришлось искать и новых поставщиков в области систем ABS.

К слову, летом глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что из-за разрыва отношений с привычными поставщиками на фоне санкций себестоимость внедорожников выросла на треть. Интересно, как отразится на стоимости автомобиля использование новых комплектующих.