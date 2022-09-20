Uber отказывается от ДВС

Жесткая экологическая политика в автомобильном мире уже во всю набирает обороты. Сейчас не только автопроизводители начинают бойкотировать ДВС, но и различные транспортные компании.

К примеру, на днях один из крупнейших мировых агрегаторов такси, компания Uber, заявила, что с 2030 года перестанет подключать к своему сервису в США, Канаде и Европе водителей на автомобилях, оснащённых двигателями внутреннего сгорания. Занятно, но на данный момент к агрегатору подключено лишь 25 тысяч электромобилей, причем количество обычных машин исчисляется миллионами.

Впрочем, руководство Uber готово стимулировать развитие электрического транспорта, к примеру, те таксисты, которые пересаживаются на электрокары, будут получать специальную надбавку к оплаченному проезду.