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2 авг 2018

Uber свернул работы над грузовым беспилотником

Uber свернул работы над грузовым беспилотником
Автор фото: фирма-производитель

Компания Uber является одним из пионеров в разработке систем автономного вождения. Причем, в отличие от других компаний, она разрабатывала их как для легковых, так и для грузовых автомобилей

Для этого Uber приобрел стартап Otto, который и работал над созданием беспилотных грузовиков. В 2016 году компания приступила к дорожным тестам грузовиков с автономной системой вождения. В августе того же гонка тягач Volvo с такой системой смог без участия водителя проехать 200-километровый маршрут от Форт-Коллинса до Колорадо-Спрингс.

Однако внезапно в Uber приняли решение прекратить работы по созданию беспилотных грузовиков, сосредоточившись исключительно на легковых автомобилях. «Мы решились на важный шаг и вернулись на дороги Питтсбурга. Мы хотим закрепить этот важный момент, поэтому считаем наилучшим путем вперед сосредоточение всех сил и умений нашей команды на этом направлении», — заявил глава отделения Uber Advanced Technologies Эрик Мейхофер. Топ-менеджер отказался вдаваться в детали и объяснить закрытие программы.

Не исключено, что закрытие «грузовой» программы связано с претензиями Waymo (дочерняя компания Google), которая обвинила Uber в незаконном использовании ее наработок. Uber переманил к себе одного из  ведущих инженеров Waymo, который забрал с собой более 14 тысяч документов, посвященных автономным технологиям. В итоге суд обязал Uber отстранить «перебежчика» от работ, а похищенные документы вернуть Waymo.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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