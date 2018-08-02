Компания Uber является одним из пионеров в разработке систем автономного вождения. Причем, в отличие от других компаний, она разрабатывала их как для легковых, так и для грузовых автомобилей

Для этого Uber приобрел стартап Otto, который и работал над созданием беспилотных грузовиков. В 2016 году компания приступила к дорожным тестам грузовиков с автономной системой вождения. В августе того же гонка тягач Volvo с такой системой смог без участия водителя проехать 200-километровый маршрут от Форт-Коллинса до Колорадо-Спрингс.

Однако внезапно в Uber приняли решение прекратить работы по созданию беспилотных грузовиков, сосредоточившись исключительно на легковых автомобилях. «Мы решились на важный шаг и вернулись на дороги Питтсбурга. Мы хотим закрепить этот важный момент, поэтому считаем наилучшим путем вперед сосредоточение всех сил и умений нашей команды на этом направлении», — заявил глава отделения Uber Advanced Technologies Эрик Мейхофер. Топ-менеджер отказался вдаваться в детали и объяснить закрытие программы.

Не исключено, что закрытие «грузовой» программы связано с претензиями Waymo (дочерняя компания Google), которая обвинила Uber в незаконном использовании ее наработок. Uber переманил к себе одного из ведущих инженеров Waymo, который забрал с собой более 14 тысяч документов, посвященных автономным технологиям. В итоге суд обязал Uber отстранить «перебежчика» от работ, а похищенные документы вернуть Waymo.