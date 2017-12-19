В это мало кто верил, но это все же произошло: китайский стартап Nio (ранее NextEV) представил свою первую серийную модель: электрический кроссовер ES8. Автомобиль, в отличие от Tesla Model X, основным конкурентом которого он станет, отличает масса инновационных решений.

Кроссовер длиной более пяти метров (5022 мм) с колесной базой в 3022 мм рассчитан на семерых пассажиров. В основе конструкции: алюминиевый сплав с очень высокой степенью кузова на кручение. Nio ES8 получил два электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная мощность силовой установки: 653 л.с., максимальный крутящий момент — 850 Нм. Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

Кроссовер оснащен блоком батарей емкостью 70 киловатт-часов, с заявленным запасом хода в 355 километров по устаревшему циклу NEDC. Значит в реальности на одной зарядке ES8 может проехать чуть больше 250 километров. Но в Nio довели до серийного исполнения идею со сменными батареями: взяв автомобиль в аренду за 193 доллара в месяц и оформив подписку за еще 20 долларов владелец получает доступ к сервису по быстрой замене батарей (их меняют всего за 3 минуты). Пока у Nio есть такие пункты только в Пекине, но к 2020 году компания обещает построить 1100 собственных зарядных станций смены батарей и 1200 зарядных пунктов, где можно за 20 минут подзарядить батареи для того, чтобы проехать около 100 километров.

Еще одной фишкой кроссовера является мультимедийная система с искусственным интеллектом NOMI, который призван развлекать пассажиров в поездке. В двух словах — это аналог Siri из мира автомобилей.

Естественно, Nio Es8 получил систему полуавтономного вождения, пока работающую только на скоростных шоссе и в городских пробках. Она включает в себя трифокальную фронтальную камеру, пять радаров, 12 сенсоров и камеру, следяющую за водителем.

В Китае за Nio Es8 просят около 68 тысяч долларов, это почти два раза дешевле Tesla Model X. Доплатив 6500 долларов можно получить особую версию Founder’s Edition с богатым оснащением. Причем для нее аренда батарей снижает цену как раз на 6500 долларов.

Пока кроссовер можно заказать только в Китае, но уже в следующем году Nio планирует выйти на рынок Северной Америки.

