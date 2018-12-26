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26 дек 2018

Украина выступает за сохранение автомобильного наследия

Украина выступает за сохранение автомобильного наследия

Сейчас идея неоклассики набирает обороты, многие талантливые дизайнеры собираются с мыслями и творят на тему «А как оно могло бы быть сейчас». Уже много раз рисовали и современные Волги и ЗИМы с ЗИСами, даже Жигули попадали под карандаш. Лишь один автомобиль, по какой-то причине, оставался без внимания - легендарный Запорожец

Однако теперь за этот милый автомобиль можно порадоваться, так как один украинский дизайнер разработал полноценный проект по Запорожцу будущего. Взяв за основу «горбатый» ЗАЗ-965, он не только перерисовал облик модели, но и наделил ее современной технической начинкой.

Главное изменение - мотор переехал под капот, что позволило решить проблему с его охлаждением. Предполагается, что новый «Запорожец» можно оснащать как традиционным ДВС, так и электрической силовой установкой. Кстати, фирменные «жабры» на задних крыльях решили оставить. В целом, силуэт решили сохранить близким к оригиналу. Что касается салона, то он был переработан основательно, теперь в нем красуется цифровая панель приборов и современная мультимедийная система.

К сожалению, проект ZAZ-965-NewERA наверняка не выйдет за рамки художественного изображения и пластилинового макета. Производственные перспективы новинки очень туманны. На конвейере Запорожского автозавода сейчас выпускаются только пассажирские автобусы.

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При написании новости использовалась информация:
110km.ru, CarsWeek

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