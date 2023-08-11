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11 авг 2023

Ульяновский завод займется производством некоторых деталей Aurus

Ульяновский завод займется производством некоторых деталей Aurus

Согласно сообщению корпоративной газеты «Панорама УАЗ», одно из подразделений ульяновского завода займётся производством и поставкой компонентов для автомобилей Aurus

Отмечается, что «УАЗ Штамповочное производство» начало выпускать 5 деталей, которые создаются путём лазерной резки, штамповки и сварки с гальванопокрытием. Данное сотрудничество было прописано в контракте от 2022 года на поставку деталей для Aurus.

Напомним, что основная сборка премиальных автомобилей марки Aurus осуществляется на заводе Sollers в Набережных Челнах. Компания выпускает две модели: седан Senat (включая удлиненную версию Senat Limousine) и кроссовер Komendant.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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