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27 ноя 2020

Умирающий SsangYoung показал новый Rexton

Умирающий SsangYoung показал новый Rexton
Автор фото: фирма-производитель

Да и то, назвать его новым можно лишь с большой натяжкой, так как изменилось здесь всего ничего. Перед нами буквально та же самая машина, которую показали пару лет назад

Ну хорошо, допустим, что не та же самая. Тут новая решеточка, там светодиодные фары – неужели это тянет на новизну? По мнению корейцев вполне, особенно если ко всему, как в Доширак, добавить новые бампера и иной рисунок задней оптики. При этом салон остался таким же – за исключением нового руля с модным спортивным усечением снизу.

Вы думаете, что в технической части тоже что-то изменилось? Как бы не так. Здесь прежний мотор - 2.2-литроый турбодизель. Хотя подождите, берем свои слова назад – мотор был форсирован до 202 лошадиных сил. Оказывается, что и трансмиссию заменили – мерседесовский 7-ступенчатый автомат уступил место некоему автоматическому агрегату с восемью передачами.  Вот и думайте теперь – тянет ли такое обновления на возможность получения статуса новинки?

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