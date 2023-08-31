«Умные» камеры установили на МКАДе

На МКАДе заработала новая система транспортной безопасности. С помощью нейросети проходит оперативная фиксация мелких аварий, что предотвращает более серьезные ДТП

Вторичные аварии являются одной из главных проблем на кольцевой. Как правило, после столкновения в участников мелких аварий врезаются другие автомобилисты. Зачастую во время незначительных аварий водители не отъезжают на безопасное расстояние от плотного движения, вследствие чего подвергают риску себя и проезжающих мимо участников движения.

Новая система видеоаналитики точно фиксирует мелкие аварии и передает сигнал диспетчеру ЦОДД. После этого на место ДТП выезжает дорожный патруль и при необходимости другие службы. Патрульные огораживают место ДТП, а информация об аварии сразу выводится на экраны МКАД. Таким образом, остальные автомобилисты заблаговременно получают предупреждение и могут заранее снизить скорость.

Всего на МКАДе, МСД, тоннелях и вылетных магистралях работает более 1400 подобных программных комплексов. Камеры работают круглосуточно и кроме небольших столкновений фиксируют 12 видом других инцидентов - от падения мотоциклистов до пересечение проезжей части в неположенном месте.

