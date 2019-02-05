Универсальный автодом

Какими вам рисуются автомобильные дома? Большинство расскажет о громоздких транспортных средствах или об обычных автомобилях с прицепами-модулями. Некоторые добавят новомодные версии современных минивэнов-кемперов. Однако, одна немецкая компания решила спутать все карты, выпустив универсальный жилой модуль, который можно устанавливать в любом автомобиле

Конечно, далеко не в любом, а только лишь в фургонах. Однако прелесть модуля заключается в том, что он является съемным, а установка занимает не больше пяти минут. Внутри прототипа PlugVan — привычное для кемперов убранство со множеством шкафчиков, отсеков и подушек. За пару минут можно соорудить спальное место размером 196 x 160 см. На борту установлен встроенный кондиционер, плита с одной конфоркой, небольшой холодильник, обогреватель, две батареи емкостью 70 Ач, 43 литра питьевой воды, бак для стоков и масса отсеков для хранения вещей. Кстати туалетом модуль обделен – его, пока, просто некуда установить.

Интересно, что по размерам, модуль, безусловно, уступает обычным автодомам, зато его можно поставить, например, в Peugeot Boxter или любой другой европейский фургончик. Кстати, производитель называет такой сценарий использования: любитель путешествовать покупает модуль PlugVan, который можно хранить в гараже. Перед планируемой поездкой владелец арендует обычный цельнометаллический фургон и за пять минут встраивает в него жилой отсек.